PFDK'dan Ahmet Nut Çebi ve Necip Uysal'a ceza!

PFDK, kırmızı kart gören Beşiktaşlı Necip Uysal'a 2 maç, başkan Ahmet Nur Çebi'ye ise 21 gün hak mahrumiyeti verdi.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu NECİP UYSAL'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

