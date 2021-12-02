SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. PFDK'dan Ahmet Nut Çebi ve Necip Uysal'a ceza!

PFDK'dan Ahmet Nut Çebi ve Necip Uysal'a ceza!

02.12.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PFDK, Giresunspor maçında kırmızı kart gören Necip Uysal'a 2 maç men, maç sonu açıklamaları nedeniyle Ahmet Nur Çebi'ye ise 21 gün men cezası verdi.

PFDK'dan Ahmet Nut Çebi ve Necip Uysal'a ceza!
Necip Uysal

Necip Uysal

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

PFDK, kırmızı kart gören Beşiktaşlı Necip Uysal'a 2 maç, başkan Ahmet Nur Çebi'ye ise 21 gün hak mahrumiyeti verdi.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu NECİP UYSAL'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
Beşiktaş'ta 5 eksik! Yıldız isim geri döndüBeşiktaş'ta 5 eksik! Yıldız isim geri döndü
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

TFF'den Fatih Terim'e kötü haber

TFF'den Fatih Terim'e kötü haber

Galatasaray'da 5 yıllık imza!

Galatasaray'da 5 yıllık imza!

Yıldız ismin arabasının önünü kestiler! Arabadan inip...

Yıldız ismin arabasının önünü kestiler! Arabadan inip...

G.Saray ve F.Bahçe'den alkışlanacak hareket!

G.Saray ve F.Bahçe'den alkışlanacak hareket!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Sosyal medya Caner Erkin'i konuşuyor

Sosyal medya Caner Erkin'i konuşuyor

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.