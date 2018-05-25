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PFDK'dan Batuhan Karadeniz'e 3 maç ceza

FUTBOL HABERLERİ  | 25.05.2018 12:03 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu Batuhan Karadeniz'e 3 maç ceza verdi.

PFDK'dan Batuhan Karadeniz'e 3 maç ceza

PFDK açıklaması şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.05.2018 tarih ve 84 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu BATUHAN KARADENİZ'in, 22.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Play Off Müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu BATUHAN KARADENİZ'in, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca REDDİNE,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ

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pfdk batuhan karadeniz Sakaryaspor

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