PFDK'dan ceza alan Mert Hakan Yandaş'tan sitem dolu şarkı!

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı gizemli ve sitem dolu paylaşımla spor camiasında geniş yankı uyandırdı.
Saha içindeki hırslı yapısıyla tanınan Mert Hakan Yandaş, bu kez saha dışındaki bir hareketiyle dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinin ardından Yandaş'tan sosyal medya üzerinden paylaşım geldi. Paylaşımında yer alan şu sözler taraftarlar arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi:
"Heba olan dünlere mi yanayım? Herkes bеyaz, bi' ben mi karayım? Geçip giden günlеre mi yanayım? Kapanmayan bir acı yarayım..."
Özellikle son dönemde zor günler geçirdiği iddia edilen oyuncunun, "Herkes beyaz, bi' ben mi karayım?" ifadesiyle bir haksızlığa uğradığını ima edip etmediği tartışılmaya başlandı. Paylaşımın hemen ardından sarı-lacivertli taraftarlar oyuncuya hem destek mesajları yağdırdı hem de bu sözlerin perde arkasını sorguladı.
Mert Hakan Yandaş'ın şarkıyla birlikte yaptığı paylaşım kısa süre sonra kaldırıldı.
