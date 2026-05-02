Victor Nelsson'un ısrarı sonu oldu! Verona ile küme düştü

Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelsson İtalya'da şoku yaşadı! İtalyan ekibi Hellas Verona bu hafta yaşananların ardından matematiksel olarak küme düştü.

Victor Nelsson'un ısrarı sonu oldu! Verona ile küme düştü
Burak Kavuncu
Victor Nelsson

Victor Nelsson

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılma kararı alarak İtalya'nın yolunu tutan Victor Nelsson, Çizme'de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Danimarkalı stoperin kiralık olarak formasını giydiği Hellas Verona, Serie A'ya veda ederek küme düşen takımlar arasında yer aldı.

NELSSON’UN İTALYA RÜYASI KABUSA DÖNDÜ! VERONA KÜME DÜŞTÜ...

Galatasaray’da sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa’nın büyük liglerinde oynama hayaliyle Verona’ya kiralanan Victor Nelsson, İtalya’da aradığını bulamadı. Serie A'nın 35. haftasında alınan sonuçların ardından, Nelsson’un takımı Hellas Verona’nın küme düşmesi kesinleşti. 19 puanda kalan ve ligde kalma barajının çok uzağında olan İtalyan ekibi, önümüzdeki sezon Serie B'de mücadele edecek.

ISRARI HÜSRANLA SONUÇLANDI

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Transfer döneminde Galatasaray’ın kalması yönündeki telkinlerine rağmen ayrılmak için yoğun çaba sarf eden ve "Daha büyük bir meydan okuma istiyorum" diyerek Serie A'ya giden Nelsson, kariyerinin en zorlu günlerini geçiriyor. Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterme şansını elinin tersiyle iten Danimarkalı oyuncu, formasını giydiği takımla küme düşme acısını tattı.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Takımının alt lige düşmesiyle birlikte kiralık sözleşmesi sona erecek olan Nelsson’un yeni durağının neresi olacağı ise merak konusu. Galatasaray cephesinin, oyuncunun piyasa değerindeki olası düşüşü ve motivasyon kaybını göz önünde bulundurarak nasıl bir yol izleyeceği şimdiden tartışılmaya başlandı.

Öte yandan Galatasaray'ın Victor Nelsson için Hellas Verona ile yaptığı anlaşmada 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alsa da küme düşmenin yaşanmanın ardından bu bedelin ödenemeyeceği belirtildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

