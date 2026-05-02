Victor Nelsson'un ısrarı sonu oldu! Verona ile küme düştü

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılma kararı alarak İtalya'nın yolunu tutan Victor Nelsson, Çizme'de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Danimarkalı stoperin kiralık olarak formasını giydiği Hellas Verona, Serie A'ya veda ederek küme düşen takımlar arasında yer aldı.

NELSSON’UN İTALYA RÜYASI KABUSA DÖNDÜ! VERONA KÜME DÜŞTÜ...

Galatasaray’da sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa’nın büyük liglerinde oynama hayaliyle Verona’ya kiralanan Victor Nelsson, İtalya’da aradığını bulamadı. Serie A'nın 35. haftasında alınan sonuçların ardından, Nelsson’un takımı Hellas Verona’nın küme düşmesi kesinleşti. 19 puanda kalan ve ligde kalma barajının çok uzağında olan İtalyan ekibi, önümüzdeki sezon Serie B'de mücadele edecek.

ISRARI HÜSRANLA SONUÇLANDI

Transfer döneminde Galatasaray’ın kalması yönündeki telkinlerine rağmen ayrılmak için yoğun çaba sarf eden ve "Daha büyük bir meydan okuma istiyorum" diyerek Serie A'ya giden Nelsson, kariyerinin en zorlu günlerini geçiriyor. Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterme şansını elinin tersiyle iten Danimarkalı oyuncu, formasını giydiği takımla küme düşme acısını tattı.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Takımının alt lige düşmesiyle birlikte kiralık sözleşmesi sona erecek olan Nelsson’un yeni durağının neresi olacağı ise merak konusu. Galatasaray cephesinin, oyuncunun piyasa değerindeki olası düşüşü ve motivasyon kaybını göz önünde bulundurarak nasıl bir yol izleyeceği şimdiden tartışılmaya başlandı.

Öte yandan Galatasaray'ın Victor Nelsson için Hellas Verona ile yaptığı anlaşmada 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alsa da küme düşmenin yaşanmanın ardından bu bedelin ödenemeyeceği belirtildi.