PFDK'dan Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e 1 maç men

PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, futbolcu Deniz Türüç ise rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1'er maç ceza verildi.
Sadık Çiftpınar ve Garry Rodrigues'e akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı, Ozan Tufan'a ise müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ihtar cezası verildi.
Galatasaray cephesinde ise akredite edilmediği alanlarda bulunması nedeniyle Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş ve Fahri Yılmaz'a ihtar cezası uygulandı.
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