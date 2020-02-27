SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. PFDK'dan Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e 1 maç men

PFDK'dan Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e 1 maç men

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.02.2020 18:37 | Son Güncelleme

PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a ve futbolcu Deniz Türüç'e 1 maç men cezası verdi.

PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, futbolcu Deniz Türüç ise rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1'er maç ceza verildi.

SADIK ÇİFTPINAR, GARRY RODRIGUES VE OZAN TUFAN'A İHTAR

Sadık Çiftpınar ve Garry Rodrigues'e akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı, Ozan Tufan'a ise müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ihtar cezası verildi.

GALATASARAY'DA 4 İSME DE İHTAR CEZASI

Galatasaray cephesinde ise akredite edilmediği alanlarda bulunması nedeniyle Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş ve Fahri Yılmaz'a ihtar cezası uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu
'Benden ve Yanal'dan habersiz transfer yapıldı''Benden ve Yanal'dan habersiz transfer yapıldı'
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pfdk ersun yanal deniz türüç

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da metro istasyonunda cinsel taciz! Sapık yakalandı

İstanbul'da metro istasyonunda cinsel taciz! Sapık yakalandı

İran'dan korkutan haber!

İran'dan korkutan haber!

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

F.Bahçeli yıldız futbolcu Premier Lig'e gidiyor

F.Bahçeli yıldız futbolcu Premier Lig'e gidiyor

'Benden ve Yanal'dan habersiz transfer yapıldı'

'Benden ve Yanal'dan habersiz transfer yapıldı'

Derbi sonrası G.Saraylı Falcao'ya teklif

Derbi sonrası G.Saraylı Falcao'ya teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Okuyucu Yorumları 10 yorum
deniz direk kırmızı yedi en az 3 maç ceza alması gerekıyor neden 1 maç böyle bişey olabilir mı?
oo çok vermişsiniz yarısını seneye erteleyin bari
ersunu futboldan men etsinler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK'dan Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e 1 maç men

İşte Ersun Yanal ve Deniz Türüç'ün cezası

Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcularla buluştu

Ali Koç'tan flaş karar

İngiliz ekibi Crystal Palace Palace’ta hedef Ozan Tufan

F.Bahçeli yıldız futbolcu Premier Lig'e gidiyor

Comolli: Ali Koç, benden ve hocadan habersiz transfer yaptı

'Benden ve Yanal'dan habersiz transfer yapıldı'

Daum, Fenerbahçe'ye Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac'ı önerdi

İşte Daum'un F.Bahçe'ye önerdiğini hoca

Mesut Özil için Fenerbahçe sözleri!

Mesut Özil için Fenerbahçe sözleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.