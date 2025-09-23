PFDK’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a para cezası

TFF, PFDK’nın 23.09.2025 tarihli toplantısında aldığı kararları açıkladı. Buna göre; Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ile oynadığı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin TL; çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzet Tribün E, K, M, C, D, L bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Fenerium Alt E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası ile cezalandırıldı.