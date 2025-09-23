SPOR

PFDK’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe’ye 620 bin TL, Ali Koç’a ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası verdi.

Berker İşleyen

TFF, PFDK’nın 23.09.2025 tarihli toplantısında aldığı kararları açıkladı. Buna göre; Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ile oynadığı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin TL; çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzet Tribün E, K, M, C, D, L bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Fenerium Alt E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası ile cezalandırıldı.

  • Fatih Karagümrük’ün, Başakşehir ile oynadığı müsabakada zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 220 bin TL para cezası ile cezalandırıldığı açıklandı.

Ali Koç fenerbahçe
