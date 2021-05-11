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PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

11.05.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PFDK, Fenerbahçe Kulübü ve yöneticilerine para cezası verdi.

PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü ve yöneticilerine para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı sarı-lacivertli kulübe 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurul, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye 30'ar bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
TFF yağmalayacak yer kalmayınca önüne gelene ceza kesmeye başladı.bir halt ettikleri yok, düzeldikleri yok ancak konuşana anında ceza.100.000 tl az paramı bu seyircisiz ortamda 100000 tl yi kaç klube yardım olarak verdinizde bir defada ceza kesiyorsunuz.tff yağmacı j-hırsızların yeridir

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