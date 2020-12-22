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PFDK'dan Gökhan Karadeniz'e 5 maç ceza

HATAYSPOR HABERLERİ  | 22.12.2020 17:28 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un oyuncusu Gökhan Karadeniz'e 5 maç men cezası verdi.

PFDK'dan Gökhan Karadeniz'e 5 maç ceza

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Atakaş Hatayspor'un MKE Ankaragücü ile oynadığı lig maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK, Gökhan Karadeniz'in 2 maç men cezası almasını kararlaştırdı. Gökhan Karadeniz, gördüğü kırmızı kartın ardından hakemlere yönelik hakareti nedeniyle 3 maç daha men cezası aldı. Gökhan, ayrıca 13 bin lira para ile cezalandırıldı.

Göztepe'nin Bursaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta kırmızı kart gören Göztepeli oyuncu Murat Paluli ise hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası aldı.

PFDK, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ye 150 bin, MKE Ankaragücü'ne 50 bin, Atakaş Hatayspor'a 24 bin lira para cezası verdi.

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