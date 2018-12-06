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PFDK'dan Metin Albayrak'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.12.2018 15:56 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü yöneticisi Metin Albayrak'a hakeme yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı da 1 maç ile cezalandırdı.

PFDK'dan Metin Albayrak'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK kararları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklandı. Yapılan toplantının ardından alınan kararlar şöyle:

"1- KAYSERİSPOR Kulübünün, 01.12.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu ERTUĞRUL SAĞLAM'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü HÜSEYİN ÇİMŞİR'in, 01.12.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübünün, 30.11.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI DAĞ B.C.D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST 407,408,409, SPOR TOTO KUZEY ALT 105,106,107,108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METİN ALBAYRAK'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404,405,406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, sporcularının ve antrenörünün müsabaka öncesi röportaja ve müsabaka sonrası flaş röportaja katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, basın toplantısına antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 30.11.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 01.12.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabakaya teknik sorumlusu olmadan çıkmış olmasına rağmen müsabaka isim listesinde teknik sorumlu kısmının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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pfdk Beşiktaş metin albayrak ertuğrul sağlam

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