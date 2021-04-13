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PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

13.04.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle Gençlerbirliği'ne 100 bin lira, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Sivasspor'a da 24'er bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Göztepe maçında kırmızı kart gören Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in de sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Sivasspor
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