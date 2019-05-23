SPOR

PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

PFDK'dan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçıyla ilgili flaş bir karar geldi. PFDK, Galatasaray-Başakşehir maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verdi.

PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında yaşanan olayların ardından kurula sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ve Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak ile ilgili nihai kararın verilmesi için ek bilgi ve belge talep edildiğini ve dosyanın devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş ise para cezasına çarptırıldı.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1- BURSASPOR Kulübünün, 19.05.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 122, 123, 124, 125, 126 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 20.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI G13 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON F1, KUZEY KALE ARKASI D4, D5, D6, GÜNEY KALE ARKASI G9, G10, G13, G14 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

  1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI G13 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 20.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN C5, C6, C10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 18.05.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 18.05.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına, karar verilmiştir."

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son haliKızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
Kadir Has’taki son maçta düdük Aydınus’taKadir Has’taki son maçta düdük Aydınus’ta
Süper Lig'de 5 maçın hakemi açıklandıSüper Lig'de 5 maçın hakemi açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pfdk Galatasaray Medipol Başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Ergin Ataman'la ilgili flaş karar

Ergin Ataman'la ilgili flaş karar

Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!

Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni lider Galatasaray! Derbide net galibiyet

Yeni lider Galatasaray! Derbide net galibiyet

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

F.Bahçe pes etmedi, Trabzon 90+6'da yıkıldı!

F.Bahçe pes etmedi, Trabzon 90+6'da yıkıldı!

Başakşehir'e evinde büyük şok!

Başakşehir'e evinde büyük şok!

Okuyucu Yorumları 15 yorum
Galatasarayımın şampiyonluğunı hazmedemeyenler kendini belli ediyor
ugraşin galatasarayla sizin gibiler yuzunfen turkiyedeki klubler ileri gidemio
Türkiyenin kangreni sizsiniz zaten, her türlü hile desise sizde çıkmış utanmadan Türk sporu gelişmiyor diyor sizin yüzünüzden gelişmiyor. Bütün sene Başakşehiri şampiyon yapacaklar diye çirkin iftiralarla ağlayıp mağdur pozuna yattınız, hakemleri etkilemeye çalıştınız hakemlerle şampiyon oldunuz. Ondan sonra Türk futbolu, sizin gibiler olmasa Türk futboluna adalet huzur gelir abuk sabuk Hasan Şaş, Fatih Terim gibi maganda zihniyetli karakterler de silinir futbolumuzdan.
ulan adam silahım yanımda olsa vururdum dedi 11 gün verdiniz bunlara ne vereceksiniz. ak hisarlıların yaptığı neydi ne verdiniz? sizin hukuk guguk olmuş ne belgesi istiyorsunuz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

Kadir Has’taki son maçta düdük Fırat Aydınus’ta

Kadir Has’taki son maçta düdük Aydınus’ta

Süper Lig'de 5 maçın hakemi açıklandı

Süper Lig'de 5 maçın hakemi açıklandı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin liderlik rekorunu kırdı

F.Bahçe'ye G.Saray şoku! Geçildiler

TFF, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpleri açıkladı!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Ve ligde son hafta programı açıklandı!

Ve ligde son hafta programı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.