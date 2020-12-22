PFDK kararları açıklandı

TFF’nin resmi sitesinden yayımlanan PFDK kararları şu şekilde:

"Gaziantep FK’nın, 13.12.2020 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir-Gaziantep FK Süper Lig müsabakasında, kulüp yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Hatayspor Süper Lig müsabakasında, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Bayram Levent Keser’in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Hatayspor Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Hatayspor Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü sporcusu Gökhan Karadeniz’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü sporcusu Gökhan Karadeniz’in, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,