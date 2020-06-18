PFDK kararları açıklandı! Adem Büyük ve Ozan Tufan'a ceza...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, verilen cezaları açıkladı. Adem Büyük 3 maç ceza alırken Ozan Tufan'a 2 maç ceza verildi. Detaylar haberimizde... İŞTE PFDK'DAN ÇIKAN CEZALAR Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 63 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 13.06.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, 2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sporcularının seremoni sonrası takım halinde fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, müsabaka esnasında T alanda bulunması yasak olan kişilerin yedek kulübelerine yakın alanda bulunmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi TİMUR YENİ'nin, müsabaka esnasında T alanda bulunması yasak olan kişilerden olmasına rağmen yedek kulübelerine yakın alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, 3- GALATASARAY A.Ş. sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına, GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu ZEKİ YAVRU'nun, 15.06.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,