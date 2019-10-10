SPOR

PFDK, Murat Sancak'a 421 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 10.10.2019 20:55 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de yer alan 8 kulübe para cezası verdi.

PFDK, Murat Sancak'a 421 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Süper Lig'in 7. hafta maçlarındaki ihlallere ilişkin çeşitli nedenlerden dolayı Fenerbahçe'ye 150 bin, Trabzonspor'a 44 bin, Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'ye yirmi dörder bin, Gençlerbirliği'ne 10 bin 500, Medipol Başakehir ve Yukatel Denizlispor'a dokuzar bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Gaziantep FK'nin futbolcusu Güray Vural'a 2 maç men, Yukatel Denizlispor'un antrenörü Feyyaz Uçar'a 1 maç ve 13 bin lira para cezası veren PFDK'nin, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ile Antalyaspor Kulübünün idarecilerinden Haldun Kilit ve Fikret Öztürk'e ise ihtar cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurulun Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un bazı tribünlerindeki taraftarların, bir maçlığına iç sahadaki elektronik biletlerini iptal ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca PFDK'nin, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'a 421 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin lira para cezası, Hatayspor'un başkanı Nihat Tazearslan'a ise 2 ay hak mahrumiyeti ile 13 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Adanaspor'da İpekoğlu dönemiAdanaspor'da İpekoğlu dönemi
Efsane kulüp küme düşebilirEfsane kulüp küme düşebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat Sancak tff adana demirspor

En Çok Okunan Haberler

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Beşiktaş'a bir başkana adayı daha

Beşiktaş'a bir başkana adayı daha

Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Flaş! Real Madrid transferi resmen açıkladı

Flaş! Real Madrid transferi resmen açıkladı

Denizlispor'dan Daum açıklaması

Denizlispor'dan Daum açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK, Murat Sancak'a 421 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

İnanılmaz ceza! 421 gün hak mahrumiyeti

Adanaspor, Levent Eriş'in yerine Engin İpekoğlu'nu göreve getirdi

Adanaspor'da İpekoğlu dönemi

Eskişehirspor küme düşme tehlikesi yaşıyor

Efsane kulüp küme düşebilir

TFF 1. Lig'de ayrılık

TFF 1. Lig'de ayrılık

Ümraniyespor 2 - 1 Adanaspor

Ümraniye evinde güldü

İstanbulspor 1 - 1 Keçiörengücü

İstanbulspor son nefeste

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.