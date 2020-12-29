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PFDK, Okan Buruk'a 5 maç ceza verdi!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 29.12.2020 18:41 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.

PFDK, Okan Buruk'a 5 maç ceza verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.

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Kasımpaşa maçında 5 maçlık cezasının 1 maçını çeken Okan Buruk'un takımın başında olamayacağı maçlar;

-Alanyaspor (D)
-Erzurum BB
-Ankaragücü (D)
-Tuzlaspor (Kupa)

İRFAN CAN KAHVECİ'YE DE 1 MAÇ CEZA

PFDK, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yazıklar olsun
gaz ve siyasi destekle giden bir takıma göstermelik destur mağadur edebiyatı futboluda zıvanadan çıkardık bu memlekette paranın olduğu her şeyin dibi gözüküyor sırayla maalesef acaba neden ?
HAKEME KÜFÜR EDEN 1 VEYA 2 MAÇ CEZA OKAN ADAM ÖLDÜRDÜ SANKİ 5 MAÇ TEBRİK EDERİM FFF TEBRİKLER.
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