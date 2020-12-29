PFDK, Okan Buruk'a 5 maç ceza verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.
Kasımpaşa maçında 5 maçlık cezasının 1 maçını çeken Okan Buruk'un takımın başında olamayacağı maçlar;
-Alanyaspor (D)
-Erzurum BB
-Ankaragücü (D)
-Tuzlaspor (Kupa)
PFDK, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye 1 maç ceza verildiğini açıkladı.
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