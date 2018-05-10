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PFDK Süper Lig'in yıldızlarına ceza yağdırdı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.05.2018 18:12 | Son Güncelleme

PFDK, Arda Turan'a verdiği 16 maçlık cezanın yanı sıra başka isimlere de ceza yağdırdı. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre Medipol Başakşehir'den Mossoro'ya 5 maç, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'a 4 maç, Bursaspor'dan Titi'ye 2 maç, Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu, Hubocan ve Akhisarspor'dan Milan Lukac'a 1'er maç ceza verdi.

PFDK Süper Lig'in yıldızlarına ceza yağdırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada Beşiktaş'a, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 150 bin lira para cezası ile iç saha maçlarında tribünlerinin bir bölümü için elektronik bilet bloke cezası verdiği belirtildi.

PFDK'nin, aynı haftada Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 75 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi. Ayrıca aynı karşılaşmada Fenerbahçe Kulübü görevlisi Fatih Yıldız'a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verildi.

Kurulun, Aytemiz Alanyaspor'a, Osmanlıspor karşılaşmasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de Demir Grup Sivasspor'a 45 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli futbolcu Mossoro'ya toplam 5 maç ceza verildiği açıklandı. Mossoro'nun hakeme yönelik fiili müdahalesi nedeniyle 3, rakip futbolcuya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ise 1 maç ceza verildiği ifade edildi. Çift sarı karttan kırmızı kart gördüğü için de otomatik olarak 1 maç ceza alan Mossoro'nun toplam cezasının 5 karşılaşmadan men olduğu kaydedildi.

Trabzonspor'a, Kasımpaşa maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin lira para cezası kesen kurulun, aynı müsabakada bordo-mavili futbolcular Tomas Hubocan ve Okay Yokuşlu'ya müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

PFDK'nin, Teleset Mobilya Akhisarspor oyuncusu Milan Lukac'ı, Galatasaray maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para, hakeme yönelik hakareti nedeniyle de 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira olmak üzere toplamda 4 maçtan men ve 26 bin lira para cezasına çarptırdığı belirtildi.

Kurulun, Bursaspor'a, Fenerbahçe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı. PFDK, bu karşılaşmada Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'e, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verdiği ifade edildi.

Aynı maçta Bursaspor futbolcularından Kubilay Kanatsızkuş'a, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 maç men ve 17 bin 300 lira para cezası, Titi'ye ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 müsabakadan men cezası uygulandı.

Ayrıca, Bursaspor Kulübü idarecisi Ömer Hasan Parlakay'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lira, kulüp görevlisi Altuğ Günaydın'ın ise müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Öte yandan PFDK, Spor Toto 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile Gaziantepspor'a çeşitli cezalar uyguladı.

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Anahtar Kelimeler:
pfdk Spor Toto Süper Lig Marcio Mossoro

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adalet ülkesinde yaşamadığımız için çok yemişderim hırsızlık yapmadıki ülkemizde hırsızlık yapanlar bile ifadesi alınıp serbest bırakılıyor
BUNE REZALET BÖYLE
Listede hakem ve federasyon neden yok onlara ceza verecek bir merci yok mu
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