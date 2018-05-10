PFDK Süper Lig'in yıldızlarına ceza yağdırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada Beşiktaş'a, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 150 bin lira para cezası ile iç saha maçlarında tribünlerinin bir bölümü için elektronik bilet bloke cezası verdiği belirtildi.

PFDK'nin, aynı haftada Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 75 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi. Ayrıca aynı karşılaşmada Fenerbahçe Kulübü görevlisi Fatih Yıldız'a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verildi.

Kurulun, Aytemiz Alanyaspor'a, Osmanlıspor karşılaşmasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de Demir Grup Sivasspor'a 45 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.