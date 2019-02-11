Philadelphia 76ers Los Angeles Lakers'ı farklı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers'ı 143-120 yendi. NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 37 sayı, 14 ribauntla etkili olduğu Los Angeles Lakers karşılaşmasını 143-120 kazandı.
Ev sahibi 76ers'ta Tobias Harris 22 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, J.J. Redick de 21 sayı, 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 7 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu. Lakers'ta Kyle Kuzma 39 sayıyla sahanın en skoreri oldu. LeBron James 18 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve JaVale McGee 21 sayı, 13 ribaunt üretti.
SONUÇLAR:
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 102-101
Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 143-120
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 117-104
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 108-124
Golden State Warriors-Miami Heat: 120-118
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