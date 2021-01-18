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Philadelphia 76ers'ta oyuncu kalmadı, maç ertelendi

NBA HABERLERİ  | 18.01.2021 09:22 | Son Güncelleme

Philadelphia 76ers, maça çıkacak yeterli sayıda oyuncu bulamadı.

Philadelphia 76ers'ta oyuncu kalmadı, maç ertelendi

NBA'de ertelemeler devam ediyor. Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece oynanması gereken Oklahoma City Thunder - Philadelphia 76ers maçı, sağlık protokolleri sonrası Philadelphia 76ers'ta forma giyebilecek en az 8 oyuncu kalmaması nedeniyle ertelendi.

Phoenix Suns'ın geçtiğimiz pazartesi günü karşılaştığı Washington Wizards'ta bazı oyuncuların PCR testi pozitif çıkmıştı. Suns'lı oyuncularda da Covid-19 çıkma ihtimaline karşılık Atlanta Hawks maçına çıkmak istemememişti.

Yine 11 Ocak'ta sabaha karşı oynanması gereken Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans ve 13 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı yapılması planlanan Chicago Bulls-Boston Celtics maçlarının Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendiği açıklanmıştı.

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