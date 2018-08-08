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Philip Cocu: 1-0 çok kötü skor değil

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.08.2018 00:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1-0 yenildikleri Benfica maçı sonrasında konuştu. 1-0'lık skorun çok kötü olmadığını söyleyen Cocu, "İkinci maçta tur için bütün gücümüzü kullanacağız" dedi.

Philip Cocu: 1-0 çok kötü skor değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica'ya 1-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, karşılaşmayı değerlendirirken; "Skor çok kötü bir skor değil. Sonuç itibariyle yenilgi ama rövanş maçı için umutlarımızı taşıyabileceğimiz bir skor. İkinci maçta umarım tıklım tıklım tribünler önünde oynayacağız. İkinci yarıda sadece defansif anlamda iyiydik. Top ayağımızdayken istediklerimizi yapamadık ve bu yüzden de rakip bizi kaleye doğru itmeye başladı. O anlardan birinde de golü yedik. İkinci yarıda top daha fazla ayağımızda olmalıydı" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TEK DEVRE YETMEZ
Rövanşta ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Cocu, "Maçın ilk yarısında Benfica gibi bir takıma karşı, kendi sahasında olsa da, baskı yapabileceğimizi gösterdik. İkinci yarıda bunu yapacak enerjimiz yoktu belki de. Topun ayağınızda olması ve rakibi kendi kalesine doğru itmeniz gerekir. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Şampiyonlar Ligi'nde tek devre yetmez. İç saha ve dış saha farkı vardır. Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum. 2. maçtan turu çıkarmak için bütün gücümüzü kullanacağız" dedi.

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