Philip Cocu İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'yle resmi sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, imza töreninde basın toplantısı düzenlendi. Cocu'nun imza töreninde Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Philip Cocu açıklamalarda bulundular. İşte o sözler; ALİ KOÇ: ''AYKUT KOCAMAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM'' İkinci kez burada beraberiz. Bizim için önemli bir gün. Bugün, ben başkan olarak ilk defa bir hoca ile anlaştık. Gönlümden geçen başkan olduğum sürece ilk ve son teknik direktör anlaşmam olur. Umarım Comolli liderliğinde, Cocu teknik direktörlüğünde hep birlikte nice başarılara imza atarız. Cocu'ya, ailesine, yardımcısına hem Türkiye'ye hem de Fenerbahçe'ye hoşgeldiniz diyorum. Biz, Damien Comolli ile birlikte bir yıldır çalışıyoruz. Bu törende de hem futbolcu tarafında hem teknik direktör tarafında ciddi çalışmalar yaptığımızı, belli bir vizyon ile hocaları belirlediğimizi, bununla birlikte bir Türk hoca ile devam edersek bu hocanın kesinlikle Aykut Kocaman olduğunu dile getirmiştim. Aykut Kocaman'a buradan hem başkan hem taraftar olarak çok teşekkür ederim. Fenerbahçe söz konususysa Aykut Kocaman bir teknik direktörden çok daha fazlasıdır. Kendisiyle de konuşurken ben çalışmayacağım müddet benim ekibimin haklarının korunmasını istiyorum dedi. Ekibini düşünüyordu. Sadece ekibin değil, sizin de hakkınız korunacaktır dedim. Aykut hocanın ekibi ile Phillip Cocu birlikte çalışacaktır. Belirli bir devamlılık sağlanacaktır. Hem Aykut hocaya hem de ekibine teşekkür ediyorum.

''BAŞKAN SEÇİLİR SEÇİLMEZ...'' Bizim adımıza Cocu'nun en dikkat çeken tarafı tabii ki 4 senede 3 şampiyonluk yaşaması önemli. PSV'de baktığımız zaman Hollanda'da en güçlü takım değildi. Yeni maceralara yelken açmak istemesi bizim için önemliydi. İstatistiklere baktığımızda oynattığı futbolculardan aldığı verimin çok yüksek olduğunu görüdk. Bununla beraber takımın performansına önem vermesi, genç oyunculara imkan tanıması, alt yapılarda tecrübesi ve başarıları dikkat çekti. Şampiyonluk sözü değil, kültür sözü vermiştik. Hocamız bu kültür için önemli bir adımdı. Cocu'nun hayata pozitif bakışı, çok sakin olması bizi bir hayli etkiledi. Seçim gecesine kadar hiçbir adayımızla temasa geçmemiştik. Seçilir seçilmez ilk görüşmem Damien ile oldu. Ardından derhal Cocu ile temasa geçtik. Yeni hocamızın Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. COCU: ''HEP BİRLİKTE BU YOLA ÇIKIYORUZ'' Başkanımızın da söylediği gibi görüşme halindeydik. Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve bu beni çok gururlandırıyor. Net bir duruş sergilememiz gerekiyor. Sadece saha içinde değil saha dışında da aynısını yapmamız gerekiyor. Çok istekliyim, çok hevesliyim. Gerek başkanımız, gerek Comolli ile birlikte hep beraber yola çıkıyoruz.

''BAŞKANIN FİKİRLERİ ÇOK HEYECANLANDIRDI'' 5 yıldan fazla bir süredir PSV'de görev alıyorum. PSV'den sonra Fenerbahçe'nin bana bir ilgisi oldu. Hem Comolli hem de başkanın fikirleri beni çok heyecanlandırdı. Artık değişim zamanının geldiğine inandım. Büyük bir kulübün bana sunduğu fırsatlar önüme çıktı. Bu yüzden PSV'den ayrıldım. ''ÖNE DOĞRU OYNAYAN, POZİSYON ÜRETEN BİR TAKIM OLACAK'' Futbolla ilgili düşüncelerim değişmeyecek. Ama burada yaptığım çalışmalar farklı olacak. Farklı bir lig, farklı bir ülke. Öncelikle takımı ve ligi tanımam gerekiyor ama futbola olan bakış açım değişmeyecek. Öne doğru oynayan, hep pozisyon üretmeye çalışan bir takım olacak. Maçları nasıl kazandığı önemli bir takım olacak. ''BÜYÜK TAKIMLAR EN İYİLERİ İSTER'' Fenerbahçe'nin çok maçını izledim. Oyuncuları tanımaya çalıştım. Birbirinizi tanımanın en iyi yolu birlikte çalışmak ve antrenman yapmaktır. Önce yapmamız gereken şey bu. Beraber çalışmalıyız. Birkaç günlük tanışma süremiz olacak. Teknik anlamda neler yapabiliriz, nasıl çalışabiliriz bunlarla ilgili bazı görüşlerimiz var. Sezonun ilk maçına kendimizi hazırlayacağız. Fenerbahçe gibi büyük bir takımdayız. Böyle büyük takımlar kadrolarına hep en iyileri katmak ister. Ama önce elimizde neler var ona bakacağız.