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Philip Cocu Mehmet Ekici, Josef ve Eljif Elmas'a hayran kaldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Philip Cocu, 3 isme tam not verdi. Cocu; Mehmet Ekici, Josef de Souza ve Eljif Elmas'ın performansından son derece memnun.

Philip Cocu Mehmet Ekici, Josef ve Eljif Elmas'a hayran kaldı!

Fenerbahçe'de Philip Cocu rüzgarı esiyor... Hollandalı teknik adam sarı lacivertlilerin oyun mantelitesini baştan aşağıya değiştirmek için çalışıyor. Philip Cocu'nun bugüne kadar gözüne en çok giren isimler belli oldu.

Antrenmanlardan arda kalan zamanlarda geçen sezonun maç kasetlerini izlemeye devam eden Cocu, oyuncularla bire bir görüşerek hatalarını anlatıyor. Philip Cocu'nun bugüne kadar gözüne en çok giren isimler ise Mehmet Ekici, Eljif Elmas ve Josef de Souza.

Üç oyuncuya da beğenilerini ileten Cocu; Mehmet Ekici'ye tekniğinin çok etkileyici olduğunu, oyunun akışını ona göre yapabileceklerini söyledi. Hollandalı teknik adam Ekici'ye eksi özellik olarak daha hızlı olması gerektiğini ifade etti.

Josef de Souza'nın maç kasetlerinden ofansif anlamda katkısının çok faydalı olduğu tespitinde bulunan Cocu; Brezilyalı oyuncudan geçen sezonun taktiği gereği geride gömülü kaldığını, bundan vazgeçmesini istedi.

Son pas çalışmalarına da büyük önem veren Philip Cocu, bu antrenmanlarda parlayan Elif Elmas'tan çok etkilendi. Gol asisti anlamında takımda en büyük isabet yüzdesine sahip olan Elif, ilk onbire şimdiden göz kırpıyor.

(Hürriyet)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe philip cocu mehmet ekici Eljif Elmas josef de souza

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