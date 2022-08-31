Philips Sound'dan müzik ve sinemaseverlere özel hoparlör

İSTANBUL (AA) - Philips Sound, yüksek performanslı ve kolay kullanımlı yeni hoparlör, soundbar ve kulaklıklarla hem müzikseverlere hem de sinemaseverlere hitap ediyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Philips Sound, müzik ve film tutkunlarının ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün serisini tanıtıyor. Philips Sound’un kendi uygulaması üzerinden soundbar, kulaklık ve hoparlör modelleri kontrol edilebiliyor. Evde egzersiz sırasında, akşam yemeği davetinde veya televizyon izlerken kolayca kontrol edilen ürünler, performans konusunda da oldukça iddialı konumda bulunuyor.

- Premium ses performanslı Philips Fidelio hoparlörler

Philips Sound’un ödüllü Fidelio ailesi, FS1 model hoparlörlerin katılmasıyla genişledi. Hoparlör, Philips Fidelio modellerinin diğer modelleri gibi birinci sınıf tasarım, malzeme ve performans sunuyor.

Philips Sound, TV’lerin ses performansını daha da iyileştirmek için dört yeni soundbar modeli geliştirdi. Sinematik ve sürükleyici bir ses kapasiteli B8907 model soundbar, serinin en yüksek kapasiteli ürünleri olarak yer alıyor.

Serinin ikinci ürünü, yüksek performanslı ve uygun fiyatlı ‘The One’ model televizyonların tamamlayıcısı B8507 oldu. Seriyi üçüncü olarak B7807 model soundbar takip ediyor. Serinin son ürünü olan B7202 de televizyonun ses performansını artırmak isteyenler için ideal konumda bulunuyor.

- Philips Sound üç yeni kulaklık modelini tanıttı

Philips A7607 model gerçek kablosuz kulaklık, rüzgar ve rahatsız edici arka plan seslerini temizleyebiliyor. Açık tasarımlı kulaklık, hareket halindeyken bile telefon görüşmelerini kristal netliğinde yapılmasını sağlayan kemik iletimi teknolojisine sahip bulunuyor.

Kulaklığın bir diğer özelliği de kullanıcının kalabalık alanda çevresinde olup bitenlerin farkında olmasını sağlaması olarak öne çıkıyor. Neme dayanıklı manyetik şarj bağlantı noktası sayesinde 1 saatlik şarjla 9 saatlik çalma süresi, 15 dakikalık şarjla da 1 saatlik çalma süresi sunuyor.

Toza ve suya dayanıklı A7607 model kulaklık açık tasarımı sayesinde kusursuz ses performansı sunarken, kullanıcının çevresinde olup bitenleri de duymasına yardımcı oluyor. Boyun bandında bulunan kırmızı LED şerit, gece kullanımda da ekstra güvenlik sağlıyor.

- Hibrit çalışan kullanıcılar için H8507 model kulaklıklar

Philips Sound tarafından geliştirilen H8507 hibrit çalışanların ihtiyaçlarına göre hazırlandı. Aramalarda olduğu kadar müzik dinlerken de kusursuz netlikte ve zenginlikte bir ses kalitesi sunuyor. Kulaklıkla bilgisayarlar arasında kolay geçiş sağlarken, çoklu bağlanma sayesinde aynı anda hem bilgisayara hem de telefona bağlanılarak müzik ve telefon görüşmeleri arasında kolayca geçiş yapılmasına yardımcı oluyor.

55 saatlik pil ömrüne sahip kulaklıkta, görüşme sırasında etrafındakileri uyaran kırmızı ışık özelliği kullanıcının toplantıda olduğunu söylemesine gerek olmadan görüşmesini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesini sağlıyor.

- Akıllı ve oyun dostu: K4607 kulaklıklar

Yeni K4607 modelle çok sevilen kemik iletimli kulaklıklar ilk defa çocuklara özel olarak tasarlandı. Açık tasarımı sayesinde çocukların hassas kulakları yüksek sesten korunurken, çevredeki uyaranları da duyabiliyor. Ses kalitesi, beş saatten fazla çalma süresi ve ayarlanabilir boyun bandı sayesinde sürekli hareket halinde olan çocukların kulaklığı kaybetme riski de minimize ediliyor. Uzaktan kontrol edilebilen ses sınırlayıcı, kulaklığın kullanım bilgilerini raporlayarak ebeveynlerin işini kolaylaştırıyor.

