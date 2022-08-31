Philips televizyonlarda yeni OLED+ ve mini-LED modelleri öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Philips, 2022 yılı "EISA En İyi EV Sineması TV Ödüllü" OLED+937 modelini, 65 inç ekran boyutu seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ambilight TV serisinin amiral gemisi OLED+937, bir televizyonun sunabileceği maksimum görüntü ve ses kalitesini yakın zamanda kazandığı 2022 EISA Ödülü’yle yeniden kanıtladı.

Model, 65 inç OLED+937, OLED EX paneli, güçlü yapay zekalı çift motoru, ısı senkronizasyonu ve 1300 Nit’e kadar çıkabilen parlaklık kapasitesiyle Philips TV’nin son teknolojisini yansıtıyor.

Yapay zeka teknolojisine ek olarak TV’de bulunan P5 Yapay Zekalı Çift Görüntü İşleme teknolojisi, görüntü işleme fonksiyonuna Advanced HDR özelliğini ekleyerek görüntülerin sahne-sahne işlenip ortalama değerlerini almak yerine kare-kare işlenmesini sağlıyor.

Bowers&Wilkins ses sistemi, televizyonun bulunduğu ortama etkileyici bir ses performansı katmak amacıyla 95W’lık güç, sağ ve soldan ateşlemeli sürücülerle gerçek anlamda 5.1.2 tarifine uyan bir ses deneyimi yaşatıyor.

OLED+937 modelde televizyonun arkasına monte edilen LED’leri gruplara ayırmak yerine, her bir LED’in ayrı ayrı kontrol edilerek daha geniş renk seçeneği ve hassas renk eşleşmesi sunmasını kolaylaştıran Yeni Nesil Philips Ambilight teknolojisi de bulunuyor.

Yeni Aurora ekran doldurma özelliğiyle beraber televizyonda önceden yüklenmiş olan video ve fotoğraflardan oluşan galeri ekrana geldiğinde izleyiciler kendilerini sanat galerisinde gibi hissediyor.

G-sync ve Free-sync Premium uyumluluğu, özel ekran oyun ayarları çubuğu ve oyun performansını panelin yenilenme hızına göre iyileştirmek için tasarlanmış yeni VRR Shadow Enchancer özelliğiyle televizyon, oyunseverlere mükemmel bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Avrupa dizaynı minimalist metal çerçeve ve yeni, incecik OLED EX paneli Ambilight aurasını televizyondan dışarı taşırıyor.

Televizyon standına entegre edilen hoparlör muhafazasının her iki ucunda özel delikli saten metal hoparlör ızgaraları, üst ve ön kısımda Kvadrat Audiomix kumaş detayları bulunuyor. Harekete duyarlı, arkadan aydınlatmalı uzaktan kumanda gümüş renkte ve Muirhead deri kaplamalı oluyor.

- PML9507 model Mini LED Premium kaliteye maksimum değer katıyor

OLED model televizyonlar, Ambilight TV serisinde bulunan açık ara en yüksek performanslı ürün olsa da Mini LED teknolojisi mükemmel görüntü kalitesi ve ses performansıyla ürün skalasını genişletiyor. Mini-LED model seçenekleri; 55, 65 ve 75 inç ekran boyutlarının da eklenmesiyle arttı.

Philips 6. nesil P5 Yapay Zekalı Görüntü İşleme Teknolojisi, 120 Hz Va panel ve etkileyici 1500 Nit’lik parlaklık kapasitesiyle televizyon izleyicilerine üst düzey görüntü kalitesi sunuyor. Yeni nesil dört taraflı Ambilight aydınlatmaya eklenen Aurora özelliği sayesinde seyir keyfi ikiye katlanıyor.

Mini LED, televizyona entegre edilen 2.1 derin bas hoparlör, 70W’luk alttan ateşlemeli tweeter sistemi, iki adet orta mesafeli sürücü, ayrı üçlü zil sesli derin bas hoparlör ve arkada konumlanan ikiz pasif radyatör sayesinde görüntü kalitesiyle eş değer bir ses performans gösteriyor.

Birinci sınıf Avrupa dizaynı, metal kaplama ve setin alt kenarı boyunca ekranın diğer üç kenarında bulunan minimal kalınlıktaki metal çerçeveyle dikkati çekiyor. Koyu antrasit renkte fırçalanmış metal çubuklar tasarımı tamamlayan diğer bir detay olarak öne çıkıyor.

Oyunseverler için ideal bir model olan PML9507, Philips TV’nin oyun ayarları çubuğu, Freesync Premium uyumluluğu, TV'de bulunan monitör modu sayesinde tam çözünürlüklü 4K 120VRR oynatma kapasitesine sahip bulunuyor. PML9507 modelinin ayrıca sofistike ve şık Muirhead deri kaplamalı, harekete duyarlı, gümüş renkli uzaktan kumandası da bulunuyor.

