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Phillip Cocu'dan Benfica yorumu: Kurada en zor takımlardan birini çektik

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.07.2018 18:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Benfica eşleşmesini değerlendirdi. Cocu, "Kurada en zor takımlardan birini çektik. Turu geçebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Phillip Cocu'dan Benfica yorumu: Kurada en zor takımlardan birini çektik

Muhtemel rakipler arasındaki en zorlu takımlarından birini çektiklerini belirten Cocu, “Bu maça kadar takım halinde en iyi şekilde hazırlanacağız. Kendimize güveniyoruz ve iyi maçlar çıkarabileceğimizi biliyoruz. Bu inançla oraya gideceğiz. İkinci maçı da bu inançla oynayacağız” dedi.

Kurayı Fenerbahçe Televizyonu’na değerlendiren Phillip Cocu, güçlü bir rakip çektiklerini söyledi. Şampiyonlar Ligi’nde oynama alışkanlığı olan bir rakiple karşılaşacaklarının altını çizen Cocu, “Aslında muhtemel rakiplerimize bakacak olursak en zor takımlardan birini çektik. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. İstanbul’a döndüğümüzde taraftarlarımızla beraber turu geçmemizi sağlayacak avantajlı skoru alıp buraya dönmek olacak” dedi.

"BENFICA'DAN KORKMUYORUZ"
İlk maça kadar hazır olmaları gerektiğinin altını çizen Phillip Cocu, “Hala sezon öncesi dönemdeyiz ve hazırlıklarımız devam ediyor. Sezona en iyi şekilde hazır olmaya gayret gösteriyoruz. Artık o maçların tarihleri de yaklaşmaya başladı. 7 ya da 8 Ağustos’ta ilk maçımızı oynayacağız. Bu maça kadar takım halinde en iyi şekilde hazırlanacağız. Onlar da ilk maçta kendi sahalarında iyi bir skor almak ve stadımıza gelmeden avantajı ellerine geçirmek isteyeceklerdir. Onların da farkında olduklarını biliyorum ki buradan istedikleri sonucu olmak kesinlikle kolay olmayacak. Rakibe saygı duymak mecburiyetindeyiz ama kesinlikle bunun anlamı korku değil. Kendimize güveniyoruz ve iyi maçlar çıkarabileceğimizi biliyoruz. Bu inançla oraya gideceğiz. İkinci maçı da bu inançla oynayacağız. Turu geçebileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu Fenerbahçe Benfica

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Daha dur size merhaba bile demediler hemen ağlamayın :D
vardar feneri eleyebiliyorsa o inanç varsa vardarda, f.bahçe de benficayı hayli hayli eler.. bnfica geçen sene şamp.liginde sıfır çekti üstelik.. hadi inanın ve başarın.. transferleride hemen bitirin..
zor sa ona göre transfer yapıcan denyo akıllı ne bekliyordun ya
ÖYLE DEME HOCAM YA VARDAR GELSEYDİ!!! ÜÇ POSTA İÇİNİZDEN GEÇERDİ MAZALLAH !!! ...
enzorlardan diil en zoru fb nin boyle bir kabiliyeti var bjk sampiyonlar liginde en kolay gruba dusmusti fb uefa da bjk nin grubundan cok daha guclu grubu uefada cekmisti zor transferde yok cikip oynicaz yapicak bisey yok
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