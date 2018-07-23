Phillip Cocu'dan Benfica yorumu: Kurada en zor takımlardan birini çektik

Muhtemel rakipler arasındaki en zorlu takımlarından birini çektiklerini belirten Cocu, “Bu maça kadar takım halinde en iyi şekilde hazırlanacağız. Kendimize güveniyoruz ve iyi maçlar çıkarabileceğimizi biliyoruz. Bu inançla oraya gideceğiz. İkinci maçı da bu inançla oynayacağız” dedi.

Kurayı Fenerbahçe Televizyonu’na değerlendiren Phillip Cocu, güçlü bir rakip çektiklerini söyledi. Şampiyonlar Ligi’nde oynama alışkanlığı olan bir rakiple karşılaşacaklarının altını çizen Cocu, “Aslında muhtemel rakiplerimize bakacak olursak en zor takımlardan birini çektik. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. İstanbul’a döndüğümüzde taraftarlarımızla beraber turu geçmemizi sağlayacak avantajlı skoru alıp buraya dönmek olacak” dedi.

"BENFICA'DAN KORKMUYORUZ"

İlk maça kadar hazır olmaları gerektiğinin altını çizen Phillip Cocu, “Hala sezon öncesi dönemdeyiz ve hazırlıklarımız devam ediyor. Sezona en iyi şekilde hazır olmaya gayret gösteriyoruz. Artık o maçların tarihleri de yaklaşmaya başladı. 7 ya da 8 Ağustos’ta ilk maçımızı oynayacağız. Bu maça kadar takım halinde en iyi şekilde hazırlanacağız. Onlar da ilk maçta kendi sahalarında iyi bir skor almak ve stadımıza gelmeden avantajı ellerine geçirmek isteyeceklerdir. Onların da farkında olduklarını biliyorum ki buradan istedikleri sonucu olmak kesinlikle kolay olmayacak. Rakibe saygı duymak mecburiyetindeyiz ama kesinlikle bunun anlamı korku değil. Kendimize güveniyoruz ve iyi maçlar çıkarabileceğimizi biliyoruz. Bu inançla oraya gideceğiz. İkinci maçı da bu inançla oynayacağız. Turu geçebileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

