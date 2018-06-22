Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'ye gelişinin yankıları...

FRANSIZ L'EQUİPE GAZETESİ Phillip Cocu Fenerbahçe için PSV'den ayrıldı başlığı ile haberi verdi. Haberde Cocu'nun 5 sezon sonunda PSV Eindhoven takımından ayrılıp Fenerbahçe'ye katılacağını belirtti. PSV'deki kariyerinde 3'ü lig olmak üzere toplam 6 kupa kazanan teknik adam Türkiye Ligi'ni ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin bundan sonraki 3 yıl boyunca takımın başında olacağını belirtti.

ALEX DE SOUZA Alex Resmi twitter hesabından Başarılar Cocu tweetiyle kutlarken Instagram hesabından da bir fotograf paylaştı.

Hollandalı teknik adam için dış basın ve futbol dünyasındaki yansımalar şu şekilde:

SKY SPORTS

"PSV'den Ayrılan Cocu'nun yerine Van Bommel Takımın başına getirildi" başlığıyla haberi girerken haberin devamında Cocu'nun 5 sezon boyunca Hollanda ekibinin başında takımı çalıştırdığı ve bu sabah itibarıyla Fenerbahçe'ye sözleşme imzaladığını belirtti.

DE VOLKSKRANT

"Van Bommel, Phillip Cocu'nun yerine PSV'nin görevini kabul etti" başlığıyla haberi verdi. Haberin devamında PSV'nin Cocu yerine Van Bommel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtirken PSV Genel Müdürü Toon Gerbrands, "Herşey çok hızlı gelişti ama hazırlıklıydık. Eğer Cocu gibi başarılı bir antrenöre sahipseniz her zaman başka bir planınız olmalı. Bu yüzden iki yıl önce Mark ile bir proje başlattık ve O, PSV'yi yönetmeye hazır." diyerek görüşlerine yer verildi.

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"Cocu Fenerbahçe'nin, Van Bommel PSV'nin yeni hocası" başlığıyla haberi duyuruken, Cocu'nun yardımcısı Chris van der Weerden'in de İstanbul'a gideceğini haberde yer verdi.

DE TELEGRAAF

"Van Bommel, Cocu'nun kaldığı yerden devam edecek" başlığıyla haberi verirken devamında bu sabah PSV Eindhoven'ın Cocu'nun gidişini doğruladığını ve Cocu'nun kariyeri boyunca başarılı işlere imza attığını ve Fenerbahçe'de başarılar dilendiğini belirtti.