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Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'ye gelişinin yankıları...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2018 15:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, PSV Eindhoven'ın teknik direktörlük görevini yürüten Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Phillip Cocu'nun sarı-lacivertli takıma gelmesi dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı.

Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'ye gelişinin yankıları...

Hollandalı teknik adam için dış basın ve futbol dünyasındaki yansımalar şu şekilde:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Phillip Cocu, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Hollandalı teknik adam PSV'de 3 hollanda ligi şampiyonluğu kazandı.

BARCELONA
1998-2004 yılları arası formamızı giyen, Barça efsanelerinden Phillip Cocu'ya kariyerindeki bu yeni sayfada başarılar dileriz! diyerek Fenerbahçe'nin tweetini paylaştı.

ALEX DE SOUZA
Alex Resmi twitter hesabından Başarılar Cocu tweetiyle kutlarken Instagram hesabından da bir fotograf paylaştı.

FRANSIZ L'EQUİPE GAZETESİ
Phillip Cocu Fenerbahçe için PSV'den ayrıldı başlığı ile haberi verdi. Haberde Cocu'nun 5 sezon sonunda PSV Eindhoven takımından ayrılıp Fenerbahçe'ye katılacağını belirtti. PSV'deki kariyerinde 3'ü lig olmak üzere toplam 6 kupa kazanan teknik adam Türkiye Ligi'ni ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin bundan sonraki 3 yıl boyunca takımın başında olacağını belirtti.

TUTTO MERCATO
İtalya basınından Tutto Mercato; "Fenerbahçe'nin Yeni hocası Cocu, 3 Yıllık sözleşme İmzaladı" başlığıyla verirken haberin devamında PSV'li taze şampiyonun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.

SKY SPORTS
"PSV'den Ayrılan Cocu'nun yerine Van Bommel Takımın başına getirildi" başlığıyla haberi girerken haberin devamında Cocu'nun 5 sezon boyunca Hollanda ekibinin başında takımı çalıştırdığı ve bu sabah itibarıyla Fenerbahçe'ye sözleşme imzaladığını belirtti.

DE VOLKSKRANT
"Van Bommel, Phillip Cocu'nun yerine PSV'nin görevini kabul etti" başlığıyla haberi verdi. Haberin devamında PSV'nin Cocu yerine Van Bommel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtirken PSV Genel Müdürü Toon Gerbrands, "Herşey çok hızlı gelişti ama hazırlıklıydık. Eğer Cocu gibi başarılı bir antrenöre sahipseniz her zaman başka bir planınız olmalı. Bu yüzden iki yıl önce Mark ile bir proje başlattık ve O, PSV'yi yönetmeye hazır." diyerek görüşlerine yer verildi.

AD
"Cocu Fenerbahçe'nin, Van Bommel PSV'nin yeni hocası" başlığıyla haberi duyuruken, Cocu'nun yardımcısı Chris van der Weerden'in de İstanbul'a gideceğini haberde yer verdi.

DE TELEGRAAF
"Van Bommel, Cocu'nun kaldığı yerden devam edecek" başlığıyla haberi verirken devamında bu sabah PSV Eindhoven'ın Cocu'nun gidişini doğruladığını ve Cocu'nun kariyeri boyunca başarılı işlere imza attığını ve Fenerbahçe'de başarılar dilendiğini belirtti.

THE SUN
İngiliz Gazetesi haberi "Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu Van Bommel'in Fenerbahçe ile anlaşan Cocu'nun yerine göreve geldi" başlığıyla haberi verirken, Cocu'nun 5 sezon boyunca 3 şampiyonluk kazanarak Hollanda'da başarılı işlere imza attığı ve yeni bir rekabet ortamı için Fenerbahçe'yi tercih ettiği belirtildi.

ESPN
Amerikan televizyonu, PSV'nin hocası Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken Avustralya'nın yardımcı hocası Mark Van Bommel'in, Cocu'nun yerine PSV'de göre başlayacağını belirtti.

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Cocu, Fenerbahçe'nin 72. teknik direktörüCocu, Fenerbahçe'nin 72. teknik direktörü
Cocu Fenerbahçe'ye kupalarla geliyorCocu Fenerbahçe'ye kupalarla geliyor
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