SPOR

Phillip Cocu'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Phillip Cocu’nun bir basın toplantısı yaparak PSV’ye veda etmesi ve cumartesi günü de İstanbul’da olması bekleniyor.

Phillip Cocu'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe teknik direktör Phillip Cocu için geri sayıma geçti...

Habertürk Spor'un haberine göre; sportif direktör Damien Comolli’nin her konuda anlaşmaya vardığı genç teknik adam için kulübü PSV Eindhoven ile yapılan görüşmeler de sorunsuz tamamlandı. Bunun sonucunda da iş sadece resmi açıklamaların yapılmasına ve imzaların atılmasına kaldı. Bu gelişmeler sonrasında ise teknik direktör Phillip Cocu’nun bugün bir basın düzenleyerek PSV Eindhoven Kulübü’ne veda etmesi ve cumartesi günü de İstanbul’da olması bekleniyor.

28 HAZİRAN’DA TOPBAŞI YAPILIYOR

Teknik direktör konusunun Phillip Cocu ile çözümlenmesinin ardından Fenerbahçe’nin de yeni sezon hazırlık kampı yavaş yavaş netleşmeye başladı... Buna göre de Comolli ve Hollandalı çalıştırıcı yaptıkları görüşmeler sonunda hazırlık kampının 28 Haziran’da başlamasına karar verildi. Samandıra’da başlayacak olan idmanların ardından Topuk Yaylası’na gidilerek kamp sürdürülecek. Yurt dışı kampı için karar ise daha sonra verilecek.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdiFenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi
Josef de Souza Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıkladı!Josef de Souza Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu istanbul Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Rachel Riley İngiltere Dünya Kupası'nı kazanırsa ekrana çıplak çıkacak!

Rachel Riley İngiltere Dünya Kupası'nı kazanırsa ekrana çıplak çıkacak!

Arjantin 0 - 3 Hırvatistan (Maç özeti)

Arjantin 0 - 3 Hırvatistan (Maç özeti)

Burger King'in Dünya Kupası reklamı büyük tepki topladı!

Burger King'in Dünya Kupası reklamı büyük tepki topladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Phillip Cocu'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Phillip Cocu'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Josef de Souza Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıkladı!

Josef de Souza Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıkladı!

Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere

Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere

Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri

Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri

Van Ginkel'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Van Ginkel'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.