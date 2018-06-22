Phillip Cocu'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe teknik direktör Phillip Cocu için geri sayıma geçti...

Habertürk Spor'un haberine göre; sportif direktör Damien Comolli’nin her konuda anlaşmaya vardığı genç teknik adam için kulübü PSV Eindhoven ile yapılan görüşmeler de sorunsuz tamamlandı. Bunun sonucunda da iş sadece resmi açıklamaların yapılmasına ve imzaların atılmasına kaldı. Bu gelişmeler sonrasında ise teknik direktör Phillip Cocu’nun bugün bir basın düzenleyerek PSV Eindhoven Kulübü’ne veda etmesi ve cumartesi günü de İstanbul’da olması bekleniyor.

28 HAZİRAN’DA TOPBAŞI YAPILIYOR

Teknik direktör konusunun Phillip Cocu ile çözümlenmesinin ardından Fenerbahçe’nin de yeni sezon hazırlık kampı yavaş yavaş netleşmeye başladı... Buna göre de Comolli ve Hollandalı çalıştırıcı yaptıkları görüşmeler sonunda hazırlık kampının 28 Haziran’da başlamasına karar verildi. Samandıra’da başlayacak olan idmanların ardından Topuk Yaylası’na gidilerek kamp sürdürülecek. Yurt dışı kampı için karar ise daha sonra verilecek.

