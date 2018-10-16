Cocu eski öğrencisini istiyor!

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Phillip Cocu, Manchester City'de bu sezon forma şansı bulamayan eski öğrencisi Oleksandr Zinchenko'yu gözüne kestirdi. Zinhencko'nun menajeri de futbolcusunun Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali olduğunu belirtti.

2016-17 sezonunda Phillip Cocu yönetiminde PSV'de orta sahanın merkezinde ve kanatlarda oynayan Zinchenko, Pep Guardiola tarafından sol bekte kullanılmıştı. Fenerbahçe Zinchenko'yu kiralamak isterken, Napoli de genç yıldız için devreye girdi. (Fanatik)

OLEKSANDR ZINCHENKO KİMDİR?

1.75 boyundaki Oleksandr Zinchenko, Shakhtar Donetsk takımının altyapısında yetişti. 2016 yılında Manchester City'e geldi. PSV'ye kiralanan oyuncu geçen sezon, Hollanda liginde 12 maçta forma giydi ve 4 asist gerçekleştirdi. Oyuncunun mevkisi orta saha. Sol ayaklı ismin transfermarkt değeri ise 4.5 miyon Euro...

