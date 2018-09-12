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Phillip Cocu Serdar Gürler’e hayran kaldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.09.2018 07:57 | Son Güncelleme

Milli Takım'ın önceki gün İsveç'le yaptığı maçı izleyen Phillip Cocu, Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan Serdar Gürler'in performansına hayran kaldığı öğrenildi.

Phillip Cocu Serdar Gürler’e hayran kaldı

Sarı-lacivertli hocanın, Osmanlıspor'dan İspanya'nın Huesca takımına giden 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için, "Nasıl olup da elimizden kaçırmışız" dediği öğrenildi. İdeal sağ açığını bulamayan Phillip Cocu, Barış Alıcı denemesinden sonra bu bölgeye gerçek mevkii sol açık olan Andre Ayew'i monte etmeye çalışıyor. Ancak Ganalı yıldızdan da beklenen randıman tam olarak alınamıyor.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu Fenerbahçe serdar gürler Milli Takım

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