Phillip Cocu Serdar Gürler’e hayran kaldı

Sarı-lacivertli hocanın, Osmanlıspor'dan İspanya'nın Huesca takımına giden 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için, "Nasıl olup da elimizden kaçırmışız" dediği öğrenildi. İdeal sağ açığını bulamayan Phillip Cocu, Barış Alıcı denemesinden sonra bu bölgeye gerçek mevkii sol açık olan Andre Ayew'i monte etmeye çalışıyor. Ancak Ganalı yıldızdan da beklenen randıman tam olarak alınamıyor.

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