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Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney, Hollanda'yı salllıyor

FUTBOL HABERLERİ  | 07.10.2019 15:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin unutulmaz yıldızlarından Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk Hollanda 2. Ligi'nde attığı gollerle dikkat çekiyor. Sydney, 4 maçta 4 gol atmayı başardı.

Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney, Hollanda'yı salllıyor

Babası gibi NAC Breda forması giyen 19 yaşındaki Sydney van Hooijdonk, bu sezon son 4 maçında attığı 4 golle gündem oldu.

Takımının Az Alkmaar'ı 2-1 yendiği maçta iki gol birden atan Sydney ayrıca kazanılan Excelsior ve NEC Nicmegen maçlarında da birer gol attı.

SYDNEY VAN HOOIJDONK KİMDİR?
Pierree van Hooijdonk'un oğlu olan Sydney, 19 yaşında ve forvet olarak görev yapıyor. Futbola NAC Breda'da başlayan genç golcü bu sezon 7 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Sağ ayağını kullanan 1.88 boyundaki golcü ayrıca sol kanatta da görev yapabiliyor. Piyasa değeri 200 bin Euro olan genç oyuncunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
pierre van hooijdonk Sydney van Hooijdonk NAC Breda

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