Pili kim, ne zaman icat etti? Pili ilk kim buldu?

Kimyasal enerjinin depolanabilmesi, elektriksel bir form haline getirilebilmesi için kullanılan piller, bir ya da daha fazla elektrokimyasal hücre, akış hücreleri yakıt hücreleri gibi çeşitli elektrokimyasal aygıtlardan oluşmaktadır.

Ferhan Petek

Bilinen en eski insan yapımı pillerin milattan önce 250 ve milattan sonra 640 yılları arasında üretildiği ve kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu pilin adının Bağdat pili olduğu bilinmektedir. Pillerin gelişmesinin 1800’lü yıllara dayandığı bilinmektedir ve günümüzde tek kullanımlık, yeniden doldurulabilen veya şarj edilebilen iki temel pil tipi bulunmaktadır.

Bazı pil türleri şunlardır:

  • Çinko karbon pil
  • Çinko klorür pil
  • Alkalin pil
  • Gümüş oksit pil
  • Lityum pil
  • Cıva pil
  • Çinko hava pili
  • Isıl pil
  • Lityum iyon pil
  • Kurşun asit pil

Volta, bakır, çinko metallerinin arasına tuzlu suya batırılmış olan kartonların ve kumaşların yerleştirilerek elektrik akımı elde edilmesiyle ilk pil bulunmuştur. Günümüzde limondan ya da asit içeren başka türden meyvelerden de basit piller yapılırken ilk pilin icadının milattan önceye dayandığı bilinmektedir. Voltaik pil bu sayede ilk pil türü olmuş ve 1800 yılında icat edilmiştir.

Şarj edilebilme özelliği bulunan ilk pilin ise 1859 yılında Fransız Fizikçi olan Gaston Plante tarafından icat edildiği bilinmektedir. Elektrikle çalışan çeşitli cihazlarda farklı kimyasal maddelerden imal edilen farklı boyut ve özellikte piller kullanılmaktadır.

Pillerin ilk kez 1800 yılında tesadüfi olarak bulunduğu bilinmektedir. Bu yıl içinde İtalyan Fizikçi Alessandro Volta tarafından ilk pil icat edilmiştir. Elektriği kimyasal olarak üretebileceğini kanıtlayan Volta’nın bu icadı bilim dünyasında çok büyük bir ses getirmiştir. Volta’nın icadından sonra da piller gelişmeye ve geliştirilmeye devam etmiştir.

İtalya’nın kuzeybatısında yer alan Pavia şehrinde ilk pilin icat edildiği bilinmektedir. Bu dönemde Pavia Üniversitesi’nin fizik profesörü olan Volta’nın icat ettiği pil önce toplumda aktif olarak kullanılmamıştır ancak daha sonra gitgide yaygınlaşmıştır.

En Çok Aranan Haberler

