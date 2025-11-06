Pili kim, ne zaman icat etti? Pili ilk kim buldu?

Bilinen en eski insan yapımı pillerin milattan önce 250 ve milattan sonra 640 yılları arasında üretildiği ve kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu pilin adının Bağdat pili olduğu bilinmektedir. Pillerin gelişmesinin 1800’lü yıllara dayandığı bilinmektedir ve günümüzde tek kullanımlık, yeniden doldurulabilen veya şarj edilebilen iki temel pil tipi bulunmaktadır.

Bazı pil türleri şunlardır:

Çinko karbon pil

Çinko klorür pil

Alkalin pil

Gümüş oksit pil

Lityum pil

Cıva pil

Çinko hava pili

Isıl pil

Lityum iyon pil

Kurşun asit pil

Pili kim, ne zaman icat etti?

Volta, bakır, çinko metallerinin arasına tuzlu suya batırılmış olan kartonların ve kumaşların yerleştirilerek elektrik akımı elde edilmesiyle ilk pil bulunmuştur. Günümüzde limondan ya da asit içeren başka türden meyvelerden de basit piller yapılırken ilk pilin icadının milattan önceye dayandığı bilinmektedir. Voltaik pil bu sayede ilk pil türü olmuş ve 1800 yılında icat edilmiştir.

Şarj edilebilme özelliği bulunan ilk pilin ise 1859 yılında Fransız Fizikçi olan Gaston Plante tarafından icat edildiği bilinmektedir. Elektrikle çalışan çeşitli cihazlarda farklı kimyasal maddelerden imal edilen farklı boyut ve özellikte piller kullanılmaktadır.

Pili ilk kim buldu?

Pillerin ilk kez 1800 yılında tesadüfi olarak bulunduğu bilinmektedir. Bu yıl içinde İtalyan Fizikçi Alessandro Volta tarafından ilk pil icat edilmiştir. Elektriği kimyasal olarak üretebileceğini kanıtlayan Volta’nın bu icadı bilim dünyasında çok büyük bir ses getirmiştir. Volta’nın icadından sonra da piller gelişmeye ve geliştirilmeye devam etmiştir.

İtalya’nın kuzeybatısında yer alan Pavia şehrinde ilk pilin icat edildiği bilinmektedir. Bu dönemde Pavia Üniversitesi’nin fizik profesörü olan Volta’nın icat ettiği pil önce toplumda aktif olarak kullanılmamıştır ancak daha sonra gitgide yaygınlaşmıştır.