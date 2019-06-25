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PIN kodlarımız ne kadar benzersiz?

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TEKNOLOJİ  | 25.06.2019 13:41 | Son Güncelleme

Telefon kullanıcılarının yüzde 26’sının aynı PIN kodlarını tercih ettiği ortaya çıktı. Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, en çok kullanılan 20 PIN numarasına dikkat çekti ve “bunları kullanıyorsanız hemen değiştirin” çağrısı yaptı.

PIN kodlarımız ne kadar benzersiz?

ESET, çeşitli araştırmalardan yola çıkarak kısa süre önce dünyada milyonlarca kişinin benzer parolaları kullandığı konusunda uyarıda bulunmuştu. ESET bu kez de, bilgi güvenliği eğitimi üzerine uzmanlaşmış ABD merkezli Sans Enstitüsü’nün araştırmasına dikkat çekti.

Araştırma, telefonun kilidini açmak üzere girilen PIN numaralarının çoğunun aynı olduğunu söylüyor. Buna göre en çok tercih edilen 20 telefon PIN kodu şöyle sıralanıyor:

0000
1004
1010
1111
1122
1212
1234
1313
2000
2001
2222
4444
3333
4321
5555
6666
6969
7777
8888
9999
 
Yüzde 26 bu numaraları tercih ediyor

Şaşırtıcı bir şekilde, bu kodlar denenerek test edilen tüm telefonların %26'sının kilidinin açıldığı görüldü. Bu da gösteriyor ki, telefon çalınır ya da kaybolursa, suçlular cihazın sahibi hakkında hiçbir şey bilmeseler bile, birkaç denemede telefona erişebilirler. ESET İngiltere’den Güvenlik Uzmanı Jake Moore, “Bu PIN’leri kullanıyorsanız, hemen değiştirin” tavsiyesinde bulundu.

2

Anlam ifade eden tarihler kullanmayın

Jake Moore, bir başka yöntem olarak kişilerin PIN kodlarını hatırlamak için, onlara herhangi bir anlam ifade eden sayılar kullandıklarını söyledi. Moore, “Telefonlarda 4 rakamdan oluşan kodlar kullanıldığında, kişiler çoğunlukla bir yıl belirten kodlar kullanıyorlar. 6 rakamlı kod gerekli olduğunda da genellikle kolay hatırlanabilen bir tarih kullanıyorlar. Ne yazık ki bu durum, bir siber suçlunun telefonunuzun kilidini açmak için olası kodları denemesine olanak tanıyor” dedi.

Nasıl güvende kalabiliriz?

Jake Moore, şu önerilerde bulundu: “En iyi önlem, telefonunuzun kilidini açmak adına sizin için anlam taşımayan bir rakam dizisi kullanmaktır. Kod oluştururken, hareketlerinizi kimin izliyor olabileceğine dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmekte fayda var. Toplu taşıma araçlarında insanların sık sık PIN kodlarını, şifreleri girdiğini hatta telefonda, arkasındaki üç haneli CVV numarası da dahil olmak üzere tüm kredi kartı bilgilerini bağırarak paylaştığını gördüm.”

3

Cihazınızı yedekleyin

Moore, “Son olarak, cihazınızı yedekledikten sonra, iOS için ‘iPhone'umu Bul’ ve Android'de ‘Cihazımı Bul’ seçeneğini açarak daha fazla güvenlik katmanı eklemelisiniz; bu da çalınırsa telefonunuzu uzaktan silmenize olanak tanır. Bu cihazı bir daha asla göremeyebilirsiniz, en azından suçlular cihazınıza giremez ve kişisel verilerinize ve bilgilerinize bakamaz” diye konuştu.

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PIN PIN kodu

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