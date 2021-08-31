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Pınar Altuğ 30 Ağustos'la ilgili kötü yorumlara isyan etti

31.08.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan bir süredir dizilerde rol almayan Pınar Altuğ 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Altuğ kendisine bu konuda gelen çirkin yorumlara isyan etti.

Pınar Altuğ 30 Ağustos'la ilgili kötü yorumlara isyan etti

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkede coşkuyla kutlanırken ünlü isimler de paylaşımlarıyla dikkat çekti. Pınar Altuğ elinde bayrakla katıldığı kutlamayı paylaşarak "İşte böyle kullanır bayram dağa taşa duyura duyura, avaz avaz haykıra haykıra" dedi.

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Pınar Altuğ'un paylaşımına özel mesajla gelen çirkin yorumlar ise herkesi şaşırttı. Pınar Altuğ 30 Ağustos paylaşımından sonra bir not yazarak şunları söyledi:

"Enteresan bazıları gerçekten, inatla blocklamaktan kısacası kovulmaktan keyif alıyor ne acaip, zevk herhalde. Bayramıma, coşkuma laf edeni zevkle kovarım."

Ekran Alıntısı

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30 Ağustos Zafer Bayramı Pınar Altuğ
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