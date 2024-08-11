Pınar Altuğ daha fazla dayanamadı! O milletvekillerini paylaşıp sitem etti

Son günlerde hayvan hakları savunucuları, Niğde'de ve Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokak köpeklerinin topluca öldürüldüğünü iddia ederek çeşitli görüntüleri paylaştı.

Türkiye'de haftalarca tartışılan "7527 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 2 Ağustos'ta yürürlüğe girmesinin ardından gelen bu görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Niğde ve Altındağ'da hayvanların usulsüz biçimde öldürüldüğünü ve toplu mezarlara gömüldüğü iddiaları sonrasından ünlü isimler de sessiz kalmadı.

Pınar Altuğ da günlerce tartışılan yasayı Meclis'e sunan milletvekillerinin verdiği pozu paylaşarak tepkisini gösterdi.



Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Altuğ paylaşımında "Bu fotoğrafı hiç unutmayacağım. Haksızca öldürülmesine, katledilmesine müsaade ettiğiniz o kadar masum can! Gerçekten aklım almıyor" dedi.