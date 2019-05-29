Pınar Altuğ'dan 'pedofili' tepkisi: Avaz avaz bağırasım var!

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere geride bıraktığımız gün ulaşılmış ve ortaya çıkan bu bilgilerin ışığında özellikle ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaşanan bu vahşete sert tepki göstermişti.

Ülke bu acı habere kilitlenmişken ‘pedofili’ içeren ifadelerin bulunduğu Zümrüt Apartmanı adlı kitabın varlığı gün yüzüne çıktı ve yaşanan öfke adeta ikiye katlandı.

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından ardı ardına yaşanan bu gelişmeleri eleştirirken belki de en sert tepkilerden biri oyuncu Pınar Altuğ Atacan’dan geldi.

Kendisi de bir kız çocuk sahibi olan Pınar Altuğ Atacan instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bütün pisliğini kitapa aktaran şerefsiz..."

Bu arada dün gelen tepkiler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında, kitapta yer alan ve 'pedofili' içeren ifadeler nedeniyle, TCK'nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.

Hakkında soruşturma başlatılan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı.



