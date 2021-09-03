Pınar Altuğ'un son hali gündem oldu! Bakın nasıl zayıflamış

Sosyal medyada hem gündeme dair hem de özel hayatına dair paylaşımlar yapan Pınar Altuğ son paylaşımıyla gündeme geldi.

Çocuklar Duymasın oyuncularından Pınar Altuğ 47 yaşına girdi. Yeni yaşını kutlayan Pınar Altuğ’un paylaştığı fotoğrafta yüzündeki değişim dikkat çekti.

Takipçiler “Filtre, fotoşop” yorumları yaparken Altuğ’un 'fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle zayıfladığı ortaya çıktı.

Altuğ “Pandemide bol bol spor yaptım. Halimden çok memnunum” dedi.

