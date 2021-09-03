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  4. Pınar Altuğ'un son hali gündem oldu! Bakın nasıl zayıflamış

Pınar Altuğ'un son hali gündem oldu! Bakın nasıl zayıflamış

03.09.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ yeni yaş fotoğrafı paylaşınca gündem oldu. Oyuncu Pınar Altuğ aralıklı oruç sistemiyle zayıfladı,

Pınar Altuğ'un son hali gündem oldu! Bakın nasıl zayıflamış

Sosyal medyada hem gündeme dair hem de özel hayatına dair paylaşımlar yapan Pınar Altuğ son paylaşımıyla gündeme geldi.

Çocuklar Duymasın oyuncularından Pınar Altuğ 47 yaşına girdi. Yeni yaşını kutlayan Pınar Altuğ’un paylaştığı fotoğrafta yüzündeki değişim dikkat çekti.

Takipçiler “Filtre, fotoşop” yorumları yaparken Altuğ’un 'fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle zayıfladığı ortaya çıktı.

Ekran Alıntısı

Altuğ “Pandemide bol bol spor yaptım. Halimden çok memnunum” dedi.

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Pınar Altuğ
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