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  4. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan paylaştı! "Kızılay çadır ve yemeklerin parasını iade..."

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan paylaştı! "Kızılay çadır ve yemeklerin parasını iade..."

27.02.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası soluğu Hatay'da almış ve ulaşılamayan köylere yardım götürmüştü. Eski oyuncu ve eşi Kızılay'ın AHBAP'a çadır satması sonrası sosyal medyadan fikirlerini paylaştı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan paylaştı! "Kızılay çadır ve yemeklerin parasını iade..."

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan büyük depremlerin ardından depremzedeler için ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyor. Yağmur Atacan depremin hemen sonrası yola çıkmış ve girilmezi zor köylere giderek yardımları ulaştırmıştı.

Afet bölgesinden dönen Atacan daha sonra paylaşımlar yaparak "Vicdanım rahat, ama gördüklerimi arkada bırakmak imkansız" demişti.

Ekran Alıntısı

"HALKA MALİYETİ..."

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan son olarak da Kızılay'ın çadır satmasına tepki gösterdi. Altuğ paylaşımında "Bu öğrendiklerimizden sonra Kızılay herhalde sattığı çadırların ve yemeklerin parasını iade edecektir çünkü Kızılay'ın yardım edeceği yerlere gitti" dedi.

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Atacan da bu notu paylaşarak "Karım güzel sormuş. Halk Kızılay'a ödemiş zaten 22 bin 500... Bir kere de AHBAP üzerinden ödersek 45 bin liraya çadır. Halka maliyeti" yazdı.
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Pınar Altuğ Yağmur Atacan

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