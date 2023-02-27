Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan paylaştı! "Kızılay çadır ve yemeklerin parasını iade..."

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan büyük depremlerin ardından depremzedeler için ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyor. Yağmur Atacan depremin hemen sonrası yola çıkmış ve girilmezi zor köylere giderek yardımları ulaştırmıştı.

Afet bölgesinden dönen Atacan daha sonra paylaşımlar yaparak "Vicdanım rahat, ama gördüklerimi arkada bırakmak imkansız" demişti.

"HALKA MALİYETİ..."

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan son olarak da Kızılay'ın çadır satmasına tepki gösterdi. Altuğ paylaşımında "Bu öğrendiklerimizden sonra Kızılay herhalde sattığı çadırların ve yemeklerin parasını iade edecektir çünkü Kızılay'ın yardım edeceği yerlere gitti" dedi.

Atacan da bu notu paylaşarak "Karım güzel sormuş. Halk Kızılay'a ödemiş zaten 22 bin 500... Bir kere de AHBAP üzerinden ödersek 45 bin liraya çadır. Halka maliyeti" yazdı.