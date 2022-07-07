Pınar Deniz beyaz bikinisiyle nefes kesti! Kumsalda sere serpe uzandı

Aşk 101, Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz dönemde sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ayrılığıyla gündeme gelmişti. Deniz, son dönemde Yargı dizisindeki performansıyla çokça beğenilmiş ve dizi sezon finali yapmıştı. Deniz, bu esnada sosyal medyada aktif şekilde paylaşımlarına devam ediyor.

PINAR DENİZ'İN BEYAZ BİKİNİLİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olan ve Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, Instagram hesabında 2 buçuk milyondan fazla takipçi kitlesine sahip.

İlgiyle takip edilen Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ismin rol aldığı dizi geçtiğimiz haftalarda sezon finaline girmişti.

Ünlü isim sosyal medyada aktifliğini sürdürürken, geçtiğimiz günlerde kumsal paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı.

KUMSALDA SERE SERPE UZANDI

Oyuncudan yine çok konuşulacak bir tatil pozu geldi. Deniz bu kez beyaz bikinisiyle sahilde kumlara sere serpe uzanarak bir dergiye poz verdi.

İşte Pınar Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



