Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi! İşte düğünden kareler...

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz meslektaşı Kaan Yıldırım ile evlendi. Çift nikah masasına oturdu ve 'evet' dedi. Bir süredir gündemden düşmeyen hamilelik sorusuna ilk kez yanıt veren Deniz, "Kıpkırmızı oldum" diyerek kaçamak cevaplar vermişti. Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Roma'da gerçekleşen nikahtan ilk kareler geldi.

HAMİLELİK İDDİASI

Hamile olduğu sorulan Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Pınar Deniz açıklamasa da 1,5 aylık hamile.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti evlenmek üzere İtalya'ya uçtu. Kaan Yıldırım'ın kız kardeşi Nilüfer Yıldırım düğün mekanından paylaşım yaptı. Yıldırım, paylaşımına Milano konumunu ekleyerek Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın el ele pozunu paylaştı.

Pınar Deniz'in düğün hazırlıklarına başladığı bir karesi de sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE NİKAHTAN İLK KARELER

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın Roma Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

Taze çift, nikah sonrası yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği ile kutladı.

İkilinin nikah karelerine tebrik yorumları yağdı.