Pınar Gültekin'in aile avukatı sanığın duruşmaya SEGBİS ile katılma talebinin reddini istedi

Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılma talebinin reddedilmesi için mahkemeye dilekçe verdi.

Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına verdiği dilekçede, sanık avukatlarının 15 Ekim'de mahkemeye başvurarak sanığın duruşmaya SEGBİS ile katılmasını talep ettiğini hatırlattı.

Sanık müdafilerinin birtakım soyut gerekçelerle sanığı mahkeme huzurundan kaçırmak istediklerini öne süren Epözdemir, şunları kaydetti:

"Bu talebin kabul edilebilir somut hiçbir dayanağı yoktur. Müdafilerin söz konusu talebi sanık Cemal Metin Avcı için özel bir uygulama intiba uyandırmaktadır. Adeta ona bir ayrıcalık tanınması talep edilmektedir. Böyle bir uygulama yapılması hukuka ve hakkaniyete aykırı olacaktır."

Sanığın Afyonkarahisar T Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda tutuklu olduğuna değinen Epözdemir, sanığın sorgusunun SEGBİS aracılığıyla yapılmasının, mahkeme heyetini sanığın jest ve mimiklerini gözlemleme, çapraz sorgu sırasında meydana gelen psikolojik değişimleri görebilme ve bunları değerlendirebilme imkanından yoksun bırakacağını savundu.