YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Pınar Karşıyaka, ABD'li Jaylon Brown'u transfer etti

Pınar Karşıyaka, ABD'li Jaylon Brown'u transfer etti

28.06.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, ABD'li Jaylon Brown'u transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li şutör Jaylon Brown'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Almanya'nın Hamburg Towers takımında oynayan Jaylon Brown'un 2022-2023 sezonunda Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir, 3 kruvaziyerle gelen 2 bin 300 turisti ağırladıİzmir, 3 kruvaziyerle gelen 2 bin 300 turisti ağırladı
GÜNCELLEME - Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldüGÜNCELLEME - Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Sivas'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandıSivas'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

İzmir Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:43
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Deva Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.