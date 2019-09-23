SPOR

Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'ye kavuştu

BASKETBOL HABERLERİ  | 23.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alan yeni oyuncusu Amath M'Baye'nin İzmir'e geldiği bildirildi.

Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'ye kavuştu

Pınar Karşıyaka'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa ile üçüncülüğe ulaşan Amath M'Baye'nin, sağlık kontrollerinin ardından takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

İzmir'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Amath M'Baye'nin, takımla çalışmalara bir an önce başlamak istediğini belirterek, "Ben Dünya Kupası'ndayken takımın yeni sezon çalışmalarına başladığını biliyorum. Arkadaşlarımla birlikte yeni sezona başlamak için çok heyecanlıyım. Bu şehir ve taraftarlar hakkında çok güzel şeyler duydum. Bu ortamda bulunmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
'İlk hedefimiz Euroleague'e kalmak''İlk hedefimiz Euroleague'e kalmak'
İşte İBB Spor'un yerine gelen takımİşte İBB Spor'un yerine gelen takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pinar karsiyaka Amath M'Baye

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Fatih Terim çıldırdı

Fatih Terim çıldırdı

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu

Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu

Aziz Yıldırım o maçı tribünden izledi

Aziz Yıldırım o maçı tribünden izledi

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'ye kavuştu

Karşıyaka, M'Baye'ye kavuştu

Ender Kaya: İlk hedefimiz Euroleague'e kalmak

'İlk hedefimiz Euroleague'e kalmak'

Basketbol Süper Ligi'ne İBB Spor'un yerine İTÜ BB geldi

İşte İBB Spor'un yerine gelen takım

Pınar Karşıyakalı Tony Crocker'ın kalça kemiğinde kırık var

Yıldız ismin kalça kemiğinde kırık var

Teksüt Bandırma 88 - 71 Galatasaray Doğa Sigorta

Bandırma, G.Saray'ı farklı geçti

Arjantin 75 - 95 İspanya

Dünyanın en büyüğü İspanya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.