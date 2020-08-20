Pınar Karşıyaka, Arca Tülüoğlu'nun sözleşmesini uzattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da iç transfer çalışmaları sürüyor.
Yeşil-kırmızılılar, altyapısından Türk basketboluna kazandırdığı Arca Tülüoğlu'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. 23 yaşındaki basketbolcu, Karşıyaka'nın 2016 yılında Genç Erkekler kategorisinde kazandığı Türkiye şampiyonluğunda da kadroda yer almıştı. Pınar Karşıyaka, yapılan anlaşmanın hem kulübe hem de oyuncuya hayırlı olmasını dilerken, genç oyuncuya da yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
(İHA)
MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
F.Bahçe'de yeni transfer böyle görüntülendi
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi
Luyindama kontrolden geçti
TFF’den sponsorluk anlaşması
Şampiyonluğun şifresini söyledi
Genç kaleci transfer tekliflerini açıkladı
İşte Beşiktaş'ın yeni forveti
Galatasaray'ın yıldızı Beşiktaş'a transfer oluyor!
Beşiktaş'ta büyük fedekarlık!
Dortmund'a Real Madrid'den flaş transfer!
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
Cenk Özkacar'ın İzmir'den Lyon'a yolculuğu
Okuyucu Yorumları 0 yorum