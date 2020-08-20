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Pınar Karşıyaka, Arca Tülüoğlu'nun sözleşmesini uzattı

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.08.2020 15:44 | Son Güncelleme

Pınar Karşıyaka, 23 yaşındaki oyuncusu Arca Tülüoğlu'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Pınar Karşıyaka, Arca Tülüoğlu'nun sözleşmesini uzattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da iç transfer çalışmaları sürüyor.

Yeşil-kırmızılılar, altyapısından Türk basketboluna kazandırdığı Arca Tülüoğlu'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. 23 yaşındaki basketbolcu, Karşıyaka'nın 2016 yılında Genç Erkekler kategorisinde kazandığı Türkiye şampiyonluğunda da kadroda yer almıştı. Pınar Karşıyaka, yapılan anlaşmanın hem kulübe hem de oyuncuya hayırlı olmasını dilerken, genç oyuncuya da yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

(İHA)

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