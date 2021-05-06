Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmalarını değerlendirdi:

İZMİR (AA) - FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Çekya ekibi ERA Nymburk'u yenerek yarı finale yükselen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, sezon başından bu yana koydukları performans nedeniyle yarı finali hak ettiklerini bildirdi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, ilk yarıda ribauntlarda çok zorlanmalarına rağmen ikinci devrede bunu düzelttiklerini ve ribauntların maçın kazanılmasına etki ettiğini söyledi.

Savunmada iyi bir performans ortaya koyduklarını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Rakibimizin hücum kapasitesi çok yüksekti. 90 sayı ortalaması ile oynayan rakibimizi 73 sayıda tuttuk. Onları çok zorladık ve istediğimizi aldık. Kazandığımız için çok mutluyum. İlk yarıda özellikle hücumda biraz gergindik ve çok top kaybı yaptık. Ancak ikinci yarıda düzelttik kendimizi ve ilk yarıda düşük yüzdeyle oynadığımız 3 sayılık basketlerde de ikinci devrede isabetimizi artırdık. Bazen top kayıpları konusunda çok basit hatalar yapsak da maçı hiç bırakmadık. Bundan sonra yarı final mücadelesini düşüneceğiz."

Sarıca, takım olarak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa yarı final oynayacaklarını belirterek, "Bir ilki daha başardık. Takım olarak sezon başından bu yana ortaya koyduğumuz oyundan dolayı yarı finali hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün takımımı kutluyorum, tüm taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun. "dedi.

