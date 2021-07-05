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Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ı transfer etti

05.07.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ı transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'la yolları ayrılan Berkan Durmaz'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet Berkan Durmaz'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

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