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Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini uzattı

21.06.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini uzattı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonunda kadroda yer alan Berkan Durmaz'ın 2 yıl daha yeşil-kırmızılı takımda forma giyeceği belirtildi.

Basketbola TOFAŞ'ta başlayan 25 yaşındaki Berkan Durmaz, Bursa temsilcisinde forma giydikten sonra geçen sezon Pınar Karşıyaka'ya transfer olmuştu.

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