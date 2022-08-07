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Pınar Karşıyaka, Duşan Cantekin'i transfer etti

07.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, Duşan Cantekin'i transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 32 yaşındaki pivot Duşan Cantekin'i kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyaka’mıza hoş geldin Duşan Cantekin. Geçtiğimiz sezon Gaziantep Basketbol'da oynayan Duşan Cantekin Pınar Karşıyaka’mızda." ifadelerine yer verildi.

Duşan Cantekin, geçmiş sezonlarda Anadolu Efes, Trabzonspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray takımlarında da görev almıştı.

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