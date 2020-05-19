Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, liglerin tescilini değerlendirdi:

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri Selim Çınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tescil edilmesinin hakkaniyetli bir karar olduğunu belirterek, "Mevcut şartlarda bir takıma şampiyonluk verilseydi bu takımın şampiyonluğundan ziyade Pınar Karşıyaka'nın son saniye basketiyle kaybettiği şampiyonluk daha çok konuşulurdu." dedi.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon başında kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulunun yatırım artırma kararı ve sponsorları Pınar'ın da desteğinin ardından başantrenör Ufuk Sarıca'nın tekrar takımın başına döndüğünü hatırlattı.

Yeni bir kadro oluşturduklarını kaydeden Çınar, "FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale kadar geldik. En iyi galibiyet oranına ulaştığımız ligde de lider Anadolu Efes'e son saniye basketiyle kaybettiğimiz 1 maç var. Böyle bir sezonun elden kayıp gitmiş olması hepimiz adına üzücü." diye konuştu.

Selim Çınar, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF), Kovid-19 salgınından dolayı ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararının doğru ve hakkaniyetli olduğunu aktararak, "Mevcut şartlarda bir takıma şampiyonluk verilseydi bu takımın şampiyonluğundan ziyade Pınar Karşıyaka'nın son saniye basketiyle kaybettiği şampiyonluk daha çok konuşulurdu." ifadelerini kullandı.