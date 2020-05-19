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Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, liglerin tescilini değerlendirdi:

İZMİR HABERLERİ  | 19.05.2020 11:55 | Son Güncelleme

"Mevcut şartlarda bir takıma şampiyonluk verilseydi bu takımın şampiyonluğundan ziyade Pınar Karşıyaka'nın son saniye basketiyle kaybettiği şampiyonluk, sonraki sezonlarda daha çok konuşulurdu" - "Müzemize bir Avrupa kupası kazandırma gücümüz ve inancımız var. Diğer taraftan ne anlatırsak anlatalım cümle gelip tek bir şeye bağlanıyor. Her şeyin başı sağlık, kimsenin elinde olan bir durum değildi bu"

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri Selim Çınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tescil edilmesinin hakkaniyetli bir karar olduğunu belirterek, "Mevcut şartlarda bir takıma şampiyonluk verilseydi bu takımın şampiyonluğundan ziyade Pınar Karşıyaka'nın son saniye basketiyle kaybettiği şampiyonluk daha çok konuşulurdu." dedi.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon başında kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulunun yatırım artırma kararı ve sponsorları Pınar'ın da desteğinin ardından başantrenör Ufuk Sarıca'nın tekrar takımın başına döndüğünü hatırlattı.

Yeni bir kadro oluşturduklarını kaydeden Çınar, "FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale kadar geldik. En iyi galibiyet oranına ulaştığımız ligde de lider Anadolu Efes'e son saniye basketiyle kaybettiğimiz 1 maç var. Böyle bir sezonun elden kayıp gitmiş olması hepimiz adına üzücü." diye konuştu.

Selim Çınar, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF), Kovid-19 salgınından dolayı ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararının doğru ve hakkaniyetli olduğunu aktararak, "Mevcut şartlarda bir takıma şampiyonluk verilseydi bu takımın şampiyonluğundan ziyade Pınar Karşıyaka'nın son saniye basketiyle kaybettiği şampiyonluk daha çok konuşulurdu." ifadelerini kullandı.

- "Müzemize bir Avrupa kupası kazandırma gücümüz var"

FIBA Avrupa Kupası'nın eylül ayında dörtlü final oynatma planının olduğunu hatırlatan Çınar, "15 Haziran'a kadar şekillenecek. Oradan çıkacak haberi bekliyoruz. Müzemize bir Avrupa kupası kazandırma gücümüz ve inancımız var. Diğer taraftan ne anlatırsak anlatalım cümle gelip tek bir şeye bağlanıyor. Her şeyin başı sağlık, kimsenin elinde olan bir durum değildi bu." değerlendirmesinde bulundu.

Çınar, gelecek sezon Avrupa'da hangi organizasyonda mücadele edeceklerine dair net bir şeyin olmadığını belirterek, "FIBA ve ULEB'le görüşmelerimiz oldu. Bununla ilgili çalışmalarımız da vardı. Haziran başına kadar bazı şeyler belli olacaktır." şeklinde konuştu.

Mümkün olduğunda mevcut kadroyu korumak istediklerini kaydeden Çınar, şöyle devam etti:

"Tony Crocker’la ilgili bir tasarrufumuz oldu, onunla ilgili sözleşmenin feshi için görüşmelerimiz devam ediyor. Kadroyu koruma düşüncemiz var, eklemeler mutlaka olacaktır. Eksilmeler de olacaktır ama umarız elimizdeki imkanlar doğrultusunda herkesi tatmin edebiliriz. İçinde bulunduğumuz durumdan ekonomik anlamda her kesimin etkileneceği aşikar ancak imkanları en iyi şekilde kullanabilmeliyiz. Gelecek sezonun başlangıç tarihinin ne zaman olacağına dair soru işaretleri var önümüzde. Çok kolay bir sezon olmayacak."

- Yabancı kuralı

Selim Çınar, yabancı kuralı hakkında federasyonun gündeminde herhangi bir şeyin olmadığını, kulüpler arasında yabancı sayısının azaltılması konusunda tartışmaların olduğunu, takım olarak kendilerinin de bunu konuştuklarını söyledi.

Yabancı oyuncu sayısının azaltılmasıyla bütçelerde döviz etkisinin azalacağını belirten Çınar, şunları kaydetti:

"Ancak bizim ligimizde 10-11 takım Avrupa kupası oynuyor. Avrupa'daki şartları da etkileyecek bir durum var ortada. 'Avrupa kupası oynayan takımın fazladan oyuncu getirme hakkı olsun ve kenarda bekletsin' deniliyor ancak küçük bütçeli takımlarda bu çok kolay değil. '4+1 de olur mu' diye çok tartıştık aramızda. Yabancı oyuncu sayısı konusu kulüpler bazında tartışıldı ama federasyonla olgulanmış bir şey yok."

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