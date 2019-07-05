SPOR

Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'la anlaştı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 05.07.2019 13:30 | Son Güncelleme

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Morgan ile anlaştı.

Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'la anlaştı

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Morgan ile anlaştı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı erkek basketbol takımı için tribünleri eski heyecanlı günlerine döndürmeyi hedeflediklerini bildirdi. Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, başantrenör Ufuk Sarıca ile anlaştıktan sonra ABD'li Brandon Triche'i kadrolarına dahil ettiklerini belirtti.

Bandırma Basketbol İhtisas'tan ayrılan uzun forvet Jordan Morgan'la da sözleşme imzaladıklarını aktaran Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Kadromuzu kaliteli ve bizi hedefe taşıyacak oyuncularla şekillendirmeye başladık. Mali disiplini bozmadan, Pınar Karşıyaka'ya fayda sağlayacak oyuncularla anlaşarak tribünleri eski heyecanlı günlerine döndürmeyi hedefliyoruz. Kadromuzda altyapıdan yetişen oyuncular da yer alacak. Geleceğe dönük ancak anı da ıskalamadan, rakiplerini mücadelesiyle ısıran bir takım oluşturmak istiyoruz. Gerek basketbol antrenörümüz Ufuk Sarıca, gerek futbol takımı antrenörümüz Mesut Toros ve gerekse voleybol antrenörümüz Tamer Çamlıbel yeni sezon öncesi oldukça heyecanlılar ve bu bizleri yeni sezon öncesi fazlasıyla umutlandırıyor."

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini uzattıFenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini uzattı
Hüseyin Beşok'tan Tahkim Kurulu açıklamasıHüseyin Beşok'tan Tahkim Kurulu açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı Jordan Morgan Turgay Büyükkarcı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran öneri

Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran öneri

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Vedat Muriç kararını açıkladı

Vedat Muriç kararını açıkladı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Bu sene için sağlık olsun'

'Bu sene için sağlık olsun'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik

Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'la anlaştı

Karşıyaka, Jordan Morgan'la anlaştı

Gigi Datome 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Datome'nin sözleşmesini uzattı

Hüseyin Beşok'tan Tahkim Kurulu açıklaması

Hüseyin Beşok'tan Tahkim Kurulu açıklaması

Ergin Ataman patladı! 'Böyle taciz görmedim'

Ergin Ataman patladı! 'Böyle taciz görmedim'

Anadolu Efes Onuralp Bitim ile yollarını ayırdı

Efes'te bir ayrılık daha

Ufuk Sarıca resmen Pınar Karşıyaka’da

Pınar Karşıyaka'da, ikinci Sarıca dönemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.