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Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi'yi transfer etti

21.06.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi'yi transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Kenan Sipahi ile anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te oynayan Kenan Sipahi'nin 2022-2023 sezonunda yeniden Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.

Türkiye'de TOFAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş, İspanya'da Real Betis ve Zaragoza'da oynayan 27 yaşındaki oyun kurucu, 2015-2016 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giymişti.

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