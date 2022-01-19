Pınar Karşıyaka, play-in son maçında Lenovo Tenerife'ye konuk olacak

İZMİR (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalma mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, play-in turu üçüncü ve son maçında yarın İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak.

Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanacak Lenovo Tenerife-Pınar Karşıyaka müsabakası, TSİ 22.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip karşılaşma için bu gece özel uçakla Tenerife Adası'na gidecek.

Deplasmanda oynanan ilk maçta Lenovo Tenerife'ye 76-69 mağlup olan Pınar Karşıyaka, dün konuk ettiği rakibini 88-80 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Yarın galip gelecek ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Eşleşmeyi geçecek takım, Macaristan'dan Falco Szombathely, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Fransa'dan SIG Strasbourg'un yer aldığı L Grubu'nda mücadele edecek.

- Avrupa'da 247. maç

Avrupa kupalarında 247. karşılaşmasına çıkacak İzmir temsilcisi, geride kalan 246 müsabakada 133 galibiyet, 111 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 574 sayı atarken, potasında 19 bin 2 sayı gördü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz